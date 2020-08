Air India Flight Crash: गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख

कोझीकोड। केरल के कोझीकोड ( Kozhikode ) में कारीपुर एयरपोर्ट ( Karipur Airport ) पर एयर इंडिया का विमान ( Air India Flight Crashed ) लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। विमान में क्रू मेंबर समेत 191 यात्री सवार थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यह विमान दुबई से आ रहा था। विमान में सवार यात्रियों में 128 पुरुष, 46 महिलाएं और 10 बच्चे थे।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( DGCA ) के मुताबिक, एयर इंडिया की दुबई-कोझिकोड उड़ान (IX-1344) शुक्रवार की शाम 7.45 बजे लैंडिंग करते वक्त रनवे पर फिसल गई। इसके कारण विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान रनवे से फिसलकर एक गहरे खाई में जा गिरा इससे विमान के दो टुकडे हो गए।

जानकारी के अनुसार, बारिश की वजह से रनवे गीला होने के कारण यह हादसा हुआ है। DGCA ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव का कार्य जारी है। इस दुख हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने गहरा दुख जताया है।

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

गृह मंत्री शाह और राहुल गांधी ने जताया दुख

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) ने और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस दुखद हादसे पर दुख जताया है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा- केरल के कोझीकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की दुखद दुर्घटना के बारे में जान कर दुखी हूं। एनडीआरएफ ( NDRF ) को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद करें।

Distressed to learn about the tragic accident of Air India Express aircraft in Kozhikode, Kerala.



Have instructed NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations. — Amit Shah (@AmitShah) August 7, 2020

राहुल गांधी ने जताया दुख

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने भी इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- कोझीकोड में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की विनाशकारी खबर पर हैरान हूं। इस दुर्घटना में मरने वालों के दोस्तों और परिवार के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना।

Shocked at the devastating news of the plane mishap in Kozhikode. Deepest condolences to the friends and family of those who died in this accident. Prayers for the speedy recovery of the injured. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 7, 2020

Deeply distressed to hear about the Air India Express tragedy at Kozhikode. Prayers are with the bereaved families and those injured. We are ascertaining further details. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 7, 2020

सीएम पिनाराई विजयन ने जताया दुख

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ( CM Pinarai Vijayan ) ने इस विमान हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने फौरन पुलिस और अन्य बलों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विजयन ने तमाम अधिकारियों को बचाव और चिकित्सकीय मदद उपलब्ध कराने को कहा है।

Have instructed Police and Fire Force to take urgent action in the wake of the plane crash at the Kozhikode International airport (CCJ) in Karipur. Have also directed the officials to make necessary arrangements for rescue and medical support. — Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) August 7, 2020

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना

एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ( External Affairs Minister S. Jaishankar ) ने पीड़ित परिवारों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है और कहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हम आगे की जानकारी पता कर रहे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) ने इस विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- केरल के कोझिकोड से विनाशकारी समाचार। कई यात्रियों को ले जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे में कई लोगों के जान गंवाने से मैं बहुत पीड़ित हूं। दु: ख की इस घड़ी में, मेरे विचार शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।