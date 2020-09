कोरोना काल में Air Pollution होगा जानलेवा, दिल्ली सरकार ने बनाई विशेष योजना

नई दिल्ली। पराली के धुएं की वजह से पहले भी एनसीआर में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पराली के इस धुएं को लोगों ने स्मॉग का नाम दिया। मुसीबत तो यहां तक बढ़ गई थी कि स्मॉग की वजह से कई लोगों को अस्थमा जैसी बीमारी ने घेर लिया। अब हालात ये हैं कि एक बार फिर से पराली की वजह से स्मॉग फैल सकता है। हालांकि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने इस समस्या का हल निकाल लिया है।

खबर है कि इस बार दिल्ली सरकार 800 हेक्टेयर खेतों से पराली को हटाने में किसानों की मदद करेगी। चिंता की बात ये है कि इस बार पहले से ही लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और उस पर पराली की मार लोगों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली से निपटने की जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया कि इस बार सरकार पराली का प्रबंधन खुद अपने खर्चे से करेगी, ताकि पराली से होने वाले धुएं से बचा जा सके।

इस बार दिल्ली सरकार पराली जलाने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इस बार पराली जलाने की बजाए एक विशेष प्रकार का घोल इस्तेमाल किया जाएगा। जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा और ना ही इससे लोगों को कोई हानि पहुंचेगी। इस नई तकनीक का पूरा खर्चा सरकार करेगी।

In Delhi, there is 800 hectare where non-basmati rice is grown. Delhi Govt will provide this solution to the farmers free of cost. It will cost us less than Rs 20 lakhs. As per the Institute, this method helps enrich soil quality. It will cost us less than Rs 20 lakhs: Delhi CM https://t.co/NT3hK2kiXl