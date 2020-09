ओडिशा ने किया कोरोना वायरस का शानदार प्रबंधन, WHO ने की जमकर तारीफ

नई दिल्ली। साइक्लोन अंफान के बाद लागू लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में प्रवासियों की वापसी के बावजूद बेहतरीन ढंग से कोरोना वायरस का प्रबंधन करने को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organisation ) ने ओडिशा ( Odisha ) सरकार की प्रशंसा की है। WHO की वेबसाइट पर प्रकाशित "शासन से सामुदायिक लचीलापन: ओडिशा की COVID-19 प्रतिक्रिया" शीर्षक से एक लेख में राज्य सरकार की प्रशंसा की गई है, जिसमें ओडिशा ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों के साथ-साथ मरीजों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना भी शामिल है।

Coronavirus Vaccine के अधिकतम दाम हुए तय, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दी जानकारी

लेख के मुताबिक, "सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों का पालन करते हुए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आपदा प्रबंधन में राज्य के अनुभव ने स्थिति को संभालने में मदद की। पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित प्रतिक्रिया रणनीति के सहयोग से प्रभावी शासन ने लचीले राज्य को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सक्षम किया।"

लेख में कहा गया है कि राज्य की COVID-19 प्रबंधन रणनीति प्रवासियों की आमद के बावजूद नए मामलों को कम रखने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह उन अन्य प्रमुख विशेषताओं को भी उजागर करता है जिसके परिणामस्वरूप यहां मामलों की संख्या कम है, जिसमें ओडिशा 13 मार्च को कई सार्वजनिक स्थानों को बंद करने का आदेश देने वाला देश का पहला राज्य भी था। हालांकि उस वक्त तक राज्य में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया था।

World Health Organisation has praised #Odisha’s effective governance & community-based strategies to fight against #COVID19. WHO has highlighted the early containment measures, dedicated covid hospitals, ramped up testing and decentralised management of the pandemic through GPs. https://t.co/2HpEC3qwX7