जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत करेंगे। पीएम कार्यालय ने गुरूवार एक बयान में कहा कि योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करेगी।

राघव चड्ढा ने किया दावा, भाजपा के गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ की

Prime Minister Narendra Modi will launch Ayushman Bharat 'PM-JAY SEHAT' to extend coverage to all the residents of the Union Territory of Jammu & Kashmir on 26th December, via video conferencing: Prime Minister's Office



(file photo) pic.twitter.com/H51rnBTmRc