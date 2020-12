राघव चड्ढा ने किया दावा, भाजपा के गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में तोड़फोड़ की

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की है। इसके अलावा झंडेवालान स्थित बोर्ड मुख्यालय में स्टाफ सदस्यों पर भी हमला हुआ। वहीं, भाजपा ने राघव के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है।

The goons of BJP entered the Delhi Jal Board office and vandalised it. They challenged me&warned CM Arvind Kejriwal against supporting and speaking for farmers. There is CCTV footage. It's clear that this incident took place with help of Delhi Police: AAP's Raghav Chadha in Delhi pic.twitter.com/MujvDk5rHi