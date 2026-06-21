Ambikapur Car Accident: कार के सामने आया मधुमक्खियों का झुंड, हादसे में पत्नी की मौत, शिक्षक घायल, बीएड की परीक्षा देकर लौट रहे थे घर

अंबिकापुर. अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर स्थित सकालो धान मंडी के पास मधुमक्खियों का झुंड अचानक चलती कार के सामने आ गया। इससे चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार अनियंत्रित होकर पेड़ से (Car accident in Ambikapur) टकरा गई। हादसे में कार में सवार महिला को गंभीर चोट लगने से बेहोश हो गई। जबकि शिक्षक पति समेत अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं। सभी को राहगीरों द्वारा दूसरी कार की मदद से इलाज के लिए अंबिकापुर मिशन अस्पताल लाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जबकि शिक्षक व अन्य 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पति-पत्नी बीएड की परीक्षा देकर घर लौट रहे थे।