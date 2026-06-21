Brutal Murder: पीपल पेड़ के नीचे बुजुर्ग की हत्या, भैंसें हो गई थीं चोरी तो मुर्गी और चावल लेकर पहुंचा था आधी रात

बतौली। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम पोकसरी स्थित देवगुड़ी में रविवार की सुबह एक बुजुर्ग का खून से लथपथ शव मिला। मृतक की पहचान गांव के ही संतलाल उर्फ बिरहा (Murder in Surguja) के रूप में हुई है। शव के पास ही मुर्गी और चावल पड़ा था। बताया जा रहा है कि उसकी भैंसें घर से गायब थीं, इस वजह से वह मुर्गी और चावल लेकर पता करने पहुंचा था। इधर हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए बतौली पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है।