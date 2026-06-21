Constable-Driver Brutally Beaten: सूरजुपर डायल-112 के आरक्षक और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई, हुए बेहोश, सडक़ हादसे की सूचना पर पहुंचे थे दोनों

अंबिकापुर। सूरजुपर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शिवपुर के पास शुक्रवार की रात बीच सडक़ पर खड़े ट्रक से टकराकर बाइक सवार 2 नाबालिग और एक युवक की मौत हो गई थी। जबकि एक नाबालिग घायल हो गया था। घटना से आक्रोशित मृतकों के गांव के लोग मौके पर पहुंचे और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इधर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डायल 112 में पदस्थ आरक्षक और ड्राइवर तीनों मृतकों का शव लेने पहुंचे थे। इस दौरान डायल 112 का आरक्षक मौके का वीडियो बनाने लगा।