Murder in Surguja: 2 छोटे भाइयों ने ईंट-पत्थर से कुचलकर की बड़े भाई की हत्या, एक है नाबालिग

लखनपुर। पुरानी रंजिश व विवाद में सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 भाई एक-दूसरे के खून के प्यासे बन गए। दरअसल 20 जून की दोपहर 2 भाइयों ने मिलकर अपने बड़े भाई की ईंट-पत्थर से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या (Elder brother murder) करने के बाद दोनों फरार हो गए थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में शामिल एक भाई नाबालिग है। पुलिस ने नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह जबकि दूसरे को जेल भेज दिया है।