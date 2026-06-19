Protest of Liquor Shop Video: बारिश के बीच महिलाओं ने निकाली रैली, बोलीं- हमारे गांव से हटाओ शराब दुकान, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा स्थित गौरव पथ के पास 1 माह पूर्व शासकीय शराब दुकान खोला गया है। शराब दुकान खुलने से पहले भी गांव की महिलाओं ने विरोध (Liquor shop protest) जताया था। शराब दुकान खुलने के बाद वहां की महिलाएं लामबंद हो गई हैं। 4 दिन पूर्व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वे कलेक्टर से मिलने अंबिकापुर पहुंची थीं। कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्होंने गांव से शराब दुकान हटाने की मांग की थी। इसी बीच शुक्रवार को महिलाओं ने बारिश के बीच गांव में रैली निकाली और शराब दुकान के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 दिन में शराब दुकान नहीं हटाने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है।