कोरोना के बढ़ रहे खतरे के बीच सील हुई सीमाएं, अब पैदल आने-जाने पर भी रोक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus) के बढ़ते खतरे के बीच देशभर के कई इलाकों में सख्ती बढ़ाई जा रही है। ऐसी सख्ती हरियाणा सरकार ( haryana govt ) ने भी दिखाई है। दरअसल कोरोना वायरस के नए संक्रमित केसों के आने के बाद हरियाणा और दिल्ली सरकार ( Delhi govt ) ने अपनी-अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील ( Border Seal ) कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली-एनसीआर ( Delhi NCR ) का हिस्सा गुरुग्राम भी शामिल है। गुरुग्राम में सीमाएं शुक्रवार को पूरी तरह सील कर दी गई हैं।

दरअसल गुरुग्राम ( Gurugram ) में पहले वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है थी , लेकिन शुक्रवार से सीमाओं पर पैदल आने-जाने वालों पर रोक लगा दी गई है।

लॉकडाउन के बाद इन 6 बदलावों के साथ रफ्तार पकड़ेगी जिंदगी

Haryana: Travel of government employees and common people from neighbouring states and districts to Faridabad has been prohibited, as a preventive measure against #COVID19. Vehicles carrying essential goods are exempted. Visuals from Delhi-Faridabad border. pic.twitter.com/EtB3ZwWT3V