लॉकडाउन के बाद कैसे चलेगी जिंदगी, नीति आयोग ने बताई 6 सूत्री योजना

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का असर लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ( Central Government ) ने देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) की समय सीमा बढ़ाकर 3 मई तक कर दी थी। लेकिन अब इस अवधि के खत्म होने का समय भी नजदीक है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। खुलेगा तो कैसे चलेगी जिंदगी।

इन सब सवालों के बीच नीति आयोग ( NITI Aayog ) ने लॉकडाउन के बाद जिंदगी किस तरह चलेगी इसको लेकर अपना 6 सूत्रों प्लान साझा किया है। दरअसल नीती आयोग के सीईओ ( CEO ) अमिताभ कांत ( Amitabh kant ) ने बताया कि लॉकडाउन के बाद जिंदगी कैसे चलेगी। आईए जानते हैं कौनसे 6 सूत्र उन्होंने बताए।

Possible Road Ahead: Hyper-localisation in Red areas with ruthless containment; 2.Physical distancing & Masks =New Fashion; 3.Virus can bounce back; 4. Look after 60+with Co-morbidity; 5.Vaccine still far away; 6.For livelihoods, economy should kickstart with full supply chains