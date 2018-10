चंडीगढ़। पंजाब के अमृतसर में हुए रेल हादसे के बाद हर कोई गमगीन है। मृतकों के परिजनों पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतकों के परिजन इस हादसे के बाद गुस्से में हैं। गुस्साए लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने से पहले लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं। उधर परिजन अमृतसर-जालंधर हाइवे पर शव रख हंगामा कर रहे हैं। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं।





17 घंटे बाद सीएम पहुंचे घायलों से मिलने

इस दर्दनाक घटना के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। अमनदीप अस्पताल में जाकर उन्होंने घायलों का हाल-चाल पूछा। उनके साथ उनकी सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी साथ हैं। बता दें कि यहां पहुंने से पहले उन्होंने एक बैठक की थी। पंजाब सरकार ने शनिवार को राज्य में शोक का ऐलान किया है। इस दौरन सभी ऑफिस और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जांच के आदेश दे दिए गए हैं

मुआवजे का फंड रिलीज

मुख्यमंत्री ने तीन करोड़ का फंड रिलीज कर दिया है। सीएम ने जल्द से जल्द मुआवजा देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा मिलेगा।

Ppl should restrain from organising such events near tracks in future.Drivers are given specific instructions on where to slow down.There was a curve, driver couldn't have seen it.About what should we order an inquiry?Trains travel in speed only: M Sinha on #AmritsarTrainAccident pic.twitter.com/5s1PMrZCHV