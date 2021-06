CBI कर्मचारियों के जींस-टीशर्ट-स्पोर्ट्स शूट पहनने और दाढ़ी रखने पर रोक

नई दिल्ली। बदले-बदले से सरकार नजर आते हैं, कारिंदें क्या पहने ये भी सिखलाते हैं... ऐसा ही कुछ मामला अब देश की प्रमुख जांच एजेंसी में सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नव-नियुक्त निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने आदेश दिए हैं कि सीबीआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब औपचारिक रूप से कार्यालय में तैयार होकर आना होगा। इतना ही नहीं जींस-टीशर्ट और स्पोर्ट्स शूज जैसी कैजुअल ड्रेस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के निदेशक ने यह ताजा आदेश जारी किए हैं। सीबीआई द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, पुरुषों के लिए ड्रेस कोड में शर्ट, फॉर्मल ट्राउजर और फॉर्मल जूते शामिल होंगे और उन्हें क्लीन शेव में ऑफिस आना होगा।

वहीं, सीबीआई की महिला कर्मचारियों को केवल साड़ी, सूट, फॉर्मल शर्ट और पतलून पहनने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है, "कार्यालय में जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, चप्पल और कैजुअल ड्रेस की अनुमति नहीं है।"

