चौथे दौर की बातचीत से पहले किसान नेताओं ने दी इस बात की चेतावनी, मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन होगा और तेज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज आठवां दिन है। गुरुवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि चौथे दौर की बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। लेकिन बातचीत से ठीक पहले किसान नेताओं ने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया है। साथ ही इस बात की चेतावनी भी दी है कि मांग न माने जाने पर वे लोग अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। इस बीच किसान आंदोलन समन्वय समिति के दर्शनपाल सिंह समेत विभिन्न कृषि यूनियनों के नेता विज्ञान भवन में चौथे दौर की बातचीत के लिए रवाना हो गए हैं। किसान नेता विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत केंद्र के अन्य प्रतिनिधियों से मिलेंगे।

Delhi: Farmer leaders arrive at Vigyan Bhawan for their meeting with the government over recently passed farm laws pic.twitter.com/zzMItkeJbQ