NCB मुंबई जोन के डायरेक्टर का बड़ा खुलासा, भारती और हर्ष के खिलाफ चलेगा ड्रग्स सेवन का केस

नई दिल्ली। ड्रग्स खरीदने और उसका सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB) मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों के खिलाफ एनसीबी ने दवाओं के सेवन का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल उनके खिलाफ इसी मामले में केस चलेगा। इस बीच एनसीबी की टीम कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लेकर पहुंची है।

