Corona पर इस शहर ने बनाया अजीब ​नियम, मास्क नहीं पहना तो लगानी पड़ेगी झाड़ू

मुंबई। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus case in India ) के मरीजों की संख्या 81 लाख के पार निकल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि बीते 24 घंटों में 48,268 कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। जिसके बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या 81,37,119 हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai Coronavirus) की बृहन्मुंबई नगरपालिका (BMC) ने कोरोना वायरस का तोड़ निकाल लिया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की ओर चेतावनी दी गई है कि बिना मास्क के निकलने वाले लोग अगर जुर्माना नहीं चुकाते तो उनसे सजा के रूप में झाडू लगवाई जाएगी।

बृहन्मुंबई नगर निगम की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो दिनों के भीतर 100 से अधिक लोगों को फेस मास्क के बिना पकड़ा गया। बिना मासक के पकड़े गए इन लोगों ने 200 रुपए का जुर्माना भरने से इनकार किया था, जिसके बाद बीएमसी ने उसको झाड़ू सौंप दिए और मुंबई की सड़कों पर झाड़ू लगाने को कहा। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि बीएम ने 212 दिनों के भीतर कोरोना को लेकर लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। जिसके चलते केवल अप्रैल से अब तक जुर्माने के तौर पर 3,49,34,800 रुपये की वसूली गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से बार-बार अपील किए जाने के बावजूद भी लोग कोरोना में खूब लापरवाही बरत रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर लोगों को बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए आसानी से देखा जा सकता है।

प्रत्येक दिन लगभग 20,000 मामले हों दर्ज

एक रिपोर्ट के अनुसार एमसी आयुक्त आईएस चहल ने हाल ही में सीविल टीमों का गठन कर रोजाना कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कम से कम 20,000 मामले दर्ज करने का टारगेट रखा है। बीएमसी की मानें तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और बीएमसी लगातार लोगों से फेस मास्क पहनने की अपील कर रही हैै, लेकिन लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर लोग जुर्माना भरने से भी इनकार करते हैं। ऐसे में बीएमसी ने कोरोना काल में लापरवाही करने वालों से सड़कों पर झाडू लगवाने का फैसला लिया है।