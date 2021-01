सोनू सूद की बढ़ी मुश्किल, High Court ने खारिज की बीएमसी के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका

नई दिल्ली। अभिनेता सोनू सूद ( Sonu Sood ) की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ( Bombay High Court ) से सोनू सूद को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने सोनू सूद की उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम ( BMC ) के नोटिस को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कोर्ट अपील और याचिका को खारिज कर रही है। दरअसल सोनू सूद ने बीएमसी के आदेश के इतर कोर्ट से कम से कम 10 हफ्ते का समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- आप बहुत लेट हो गए हैं।

