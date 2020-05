Attention: CBSE 10वीं-12वीं परीक्षा की तिथि का 5 बजे होगा ऐलान, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन ( HRD Minister ) मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ( Ramesh Pokhrial Nishank ) ने शनिवार को जानकारी दी कि कक्षा 10 वीं, 12 वीं की लंबित सीबीएसई बोर्ड ( CBSE Board Exam ) परीक्षाओं की तारीख तिथि 16 मई शाम 5 बजे जारी की जाएगी। इसे ट्विटर पर लेते हुए, शिक्षा मंत्री आरपी निशंक ने कहा, "छात्र कृपया ध्यान दें! कक्षा 10 वीं और 12 वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीख को शाम 5 बजे जारी किया जाएगा।

इससे पहले 10 मई को, शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि CBSE लंबित कक्षा 10, 12 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा, जो कि 1 से 15 जुलाई तक कोरोनावायरस ( Coronavirus ) लॉकडाउन ( Lockdown ) के कारण स्थगित कर दी गई थीं। उन्होंने बताया था कि कक्षा 12 की परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10 की परीक्षा केवल पूर्वोत्तर दिल्ली के लिए आयोजित की जाएगी।

Attention Students!

Releasing the date sheet for #CBSE Board Examinations for Class 10th and 12th today at 5.00 pm.

Stay tuned for more details...#IndiaFightsCOVID19@PMOIndia @HMOIndia @HRDMinistry @mygovindia @SanjayDhotreMP @cbseindia29 @PIB_India @MIB_India @DDNewslive