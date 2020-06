CBSE Pending Board Exam: 12वीं की 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली Exam रद्द, प्रतियोगी परीक्षाओं पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली। देशभर में करीब 31 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म। सीबीएसई ( CBSE ) ने बची हुई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी ( CBSE Pending Board Exam ) हैं। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में बोर्ड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ( Tushar Mehta ) ने ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उसके लिए योजना तैयार की गई है।

दरअसल कोरोना वायरस संकट के चलते मार्च में ही सीबीएसई और आईसीएसई ( ICSE ) समेत कई स्टेट बोर्ड के भी कुछ पेपर बाकी रह गए थे। हालांकि कुछ स्टेट बोर्ड ने परीक्षा लिए बिना ही छात्रों को पास कर अगली क्लास में भेज दिया था। लेकिन सीबीएसई ने बचे हुए पेपर के लिए 1 से 15 जुलाई का शेड्यूल जारी किया था।

लेकिन बाद में सीबीएसई के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। इसके बाद गई और एग्जाम रद्द कराने की मांग की गई।

Supreme Court asks Centre, CBSE to issue fresh notification regarding Class 12 examinations and clarify on status of state board exams. The Court will tomorrow continue hearing the case.