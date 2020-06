Weather Forecast: बिहार के दस जिलों में रेड अलर्ट, उत्तर भारत समेत पहाड़ी इलाकों में Monsoon मेहरबान

नई दिल्ली। देशभर के अधिकांश इलाकों में मानसून ( Monsoon in India ) ने अपनी दस्तक दे दी है। यही वजह है कि तापमान गिरने मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक देश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कई राज्यों खास तौर पर उत्तर भारत में अब मानसून की गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं।

बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट ( Red Alert ) जारी किया गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ( Rain in Himachal Pradesh ) से लेकर उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर सभी जगह मानसून ने अपनी जोरदार आमद दर्ज करवा दी है।

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख समेत बिहार, यूपी और राजस्थान में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री का बड़ा बयान, अमित शाह को लिखे खत में कोरोना को लेकर कह दी बड़ी बात

बिहार में रेड अलर्ट जारी

बिहार के उत्तरी इलाकों सहित कई जिलों में 25 और 26 जून को भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मौसम विभाग ने गुरुवार को अररिया और किशनगंज जिले को रेड जोन में रखा है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान सारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा को ऑरेंज जोन में रखा गया है।

इसलिए होगी भारी बारिश

दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में दक्षिण बिहार से गुजर रही टर्फ ऑफ लाइन उत्तर बिहार की ओर मुड़ जाएगी। इसके साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से आ रही नमी युक्त हवाओं का उत्तर बिहार में मिलन होगा। इस वजह से भारी बारिश की ऐसी स्थिति बनी है।

Delhi: Joggers, morning walkers and cyclists carry out their exercises near India Gate. Maximum temperature of 37.1°C was recorded in the national capital yesterday, as per India Meteorological Department (IMD) data. pic.twitter.com/DDaEkemniz