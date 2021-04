'दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021' को केंद्र सरकार की मंजूरी, इलाज के लिए मिलेंगे 20 लाख रुपये

नई दिल्ली। देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। यही कारण है कि जहां एक ओर मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को हर साल 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करा रही है, वहीं अलग-अलग राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर गरीबों के लिए स्वास्थ्य योजनाएं चला रही है।

अब केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 'दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021' ( National Policy for Rare Diseases 2021 ) मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों का इलाज कराने के लिए अब 20 लाख रुपये तक की सहायता केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने जानकारी देते हुए बताया है कि 30 मार्च को 'दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021' को मंजूरी दे दी गई है। अब इस स्कीम के जरिए दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत 20 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।

Union Health Minister Harsh Vardhan approved 'National Policy for Rare Diseases 2021' on March 30... It is clarified that there is a provision for support up to Rs 20 lakhs under Rashtriya Arogya Nidhi for treatment, of those rare diseases that require a one-time treatment: Govt