मोदी-शी मुलाकात: तमिलनाडु सरकार ने स्वागत मेहराब को फलों से कराया तैयार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के फलदायी होने की कामना करते हुए तमिलनाडु सरकार ने पंच रथ के पास विभिन्न प्रकार के फलों से तैयार एक स्वागत मेहराब लगवाया है।

तमिलनाडु सरकार के बागवानी विभाग द्वारा मेहराब को तैयार किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों के लगभग 20 विभिन्न प्रकार के फलों का इस्तेमाल मेहराब को तैयार करने में किया गया है।

स्मारकों को सजाने के लिए बड़ी मात्रा में फूलों का भी उपयोग किया गया है।

Tamil Nadu: Members of Chinese community, school children and other people gather outside ITC Grand Chola Hotel, in Chennai, where Chinese President Xi Jinping will arrive later today. pic.twitter.com/qvxvSLcBc2 — ANI (@ANI) October 11, 2019

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यहां महाबलीपुरम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाले दो दिवसीय दूसरे अनौपचारिक भारत-चीन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं।

मोदी का स्वागत करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी, उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम और अन्य सदस्य पहुंचे थे।

Prime Minister Narendra Modi arrives in Chennai for 2nd Informal Summit with Chinese President Xi Jinping



Read @ANI Story | https://t.co/wHz8NgrP2f pic.twitter.com/kyxpH5gfKY — ANI Digital (@ani_digital) October 11, 2019

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, "चेन्नई में उतर चुका हूं। अपनी अद्भुत संस्कृति और आदर-सत्कार के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु की महान भूमि पर आकर मुझे खुशी हो रही है।

एक खुशी की बात यह भी है कि तमिलनाडु, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उपस्थिति का गवाह बनेगा।

आशा है कि इस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के जरिए भारत और चीन के बीच संबंध और मजबूत होंगे।"

Tamil Nadu: Prime Minister Narendra Modi arrives in Chennai. He has been received by Governor Banwarilal Purohit & Chief Minister Edappadi K Palaniswami. Chinese President Xi Jinping and PM Narendra Modi will begin their second informal meeting in #Mahabalipuram today. pic.twitter.com/YFw7NlJ2lr — ANI (@ANI) October 11, 2019

प्रधानमंत्री मोदी हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर के जरिए तिरुविदांदई के लिए उड़ान भरेंगे और वहां से वे ताज फिशरमैन के कोव रिसॉर्ट एंड स्पा जाएंगे।

चीनी राष्ट्रपति शी यहां दोपहर में आएंगे। वह आईटीसी ग्रैंड चोला से करीब 4 बजे महाबलीपुरम के लिए रवाना होंगे और वहां मोदी से मुलाकात करेंगे।