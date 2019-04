सीजेआई रंजन गोगोई ने किया यौन शोषण के आरोप का खंडन, बताया- 'बड़ी साजिश'

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के ऊपर एक पूर्व महिला कर्मचारी ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। सीजेआई ने शनिवार को इसका खंडन किया है। महिला ने शुक्रवार को 22 न्यायाधीशों के पास इस संबंध में एक शिकायत भेजी थी। मीडिया में इसकी रिपोर्ट आने के बाद शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई सुनवाई हुई।

CJI on sexual harassment allegations against him says independence of judiciary is under very very serious threat and there is a “larger conspiracy” to destabilise the judiciary. He says there is some bigger force behind the woman who made sexual harassment charges. https://t.co/tc05vQcBZK