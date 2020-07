Manish Tewari का बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस की बुरी किस्मत के पीछे है UPA का हाथ

पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ( Manish Tiwari ) ने यूपीए ( UPA government ) पर सीधा निशाना साधते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिससे सभी पॉर्टियो के नेतागढ़ हैरान रह गए। सवाल ये था कि क्या 2014 में कांग्रेस ( Congress ) की हार के लिए यूपीए जिम्मेदार रहा? इस सवाल के साथ मनीष तिवारी ने कहा कि यह एक उचित सवाल है और इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए? मनीष तिवारी ने 2014 ( 2014 Lok Sabha elections ) में कांग्रेस की हार के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के रोल को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मनीष तिवारी ने शुक्रवार को किसी प्रेस कान्फ्रेंस में नहीं बल्कि ट्वीट ( Twitter ) करके पूछे सवाल। मनीष के ये चार सवाल यूपीए पॉर्टी के हरएक राजनेता के सीने में तीर की तरह जरूर चुभे होंगे।

मनीष का पहला सवाल था कि क्या 2014 में कांग्रेस की हार के लिए यूपीए जिम्मेदार है, यह उचित सवाल है और इसका जवाब मिलना चाहिए? मनीष का दूसरा सवाल रहा कि अगर सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं, तो UPA को अलग क्यों रखा जा रहा है?

तीसरा सवाल रहा कि 2019 ( 2019 Lok Sabha elections ) की हार पर भी मंथन होना चाहिए। चौथा सवाल रहा कि कांग्रेस पॉर्टी को सरकार से बाहर हुए 6 साल हो गए, लेकिन यूपीए पर कोई सवाल नहीं उठाए गए। यूपीए पर भी सवाल उठना चाहिए।

यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress President Sonia Gandhi ) ने गुरुवार को कांग्रेस के सभी राज्यसभा सांसदों की वर्चुअल मीटिंग ली थी। इस दौरान सभी मंत्रीगढ़ ने वर्तमान राजनीतिक हालत और कोरोना समेत कई मसलों पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कुछ सांसदों ने 2014 और 2019 की हार को लेकर भी कई सवाल उठाए।

1.Was UPA responsible for decline in Fortunes of @INCIndia in 2014 is a VALID QUES-MUST be gone into?



2.Equally valid is WAS UPA SABOTAGED FROM WITHIN?



3.2019 DEFEAT MUST ALSO BE ANALYSED.



4. NO CHARGE AGAINST UPA HAS STOOD THE TEST OF LAW -6 YRS ON.https://t.co/SYcSvgFtTp