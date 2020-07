गृह मंत्रालय ने जारी की Unlock 3.0 की गाइडलाइंस, क्या खुलेगा-क्या नहीं और कहां होगा Lockdown

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक के तीसरे चरण ( Unlock 3.0 ) के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दीं। गृह मंत्रालय ( MHA ) द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं, रात के कर्फ्यू ( night curfew ) को भी हटा दिया गया है। हालांकि, कंटेनमेंट जोन ( Coronavirus containment zone ) में अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक देश में कॉलेज, स्कूलों ( schools and colleges closed ) और मेट्रो को अभी बंद रखा जाएगा। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल ( cinema halls ), स्वीमिंग पूल ( swimming pool ), एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा थियेटर, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन ( coronavirus lockdown latest update ) को बढ़ा दिया है।

अनलॉक 3 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा वंदेभारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है।

