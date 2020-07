Coronavirus Survivors: भारत में 100+ उम्र का हौसला दमदार, मुख्तार-मनगम्मा और हल्लम्मा का कमाल

नई दिल्ली। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रौशन खुदा करे... कहने को तो ये पंक्ति खुद में ही पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के दौर में जहां हर आयुवर्ग के लोग इसका शिकार हो रहे हैं, भारत के तीन ऐसे पूरा शतक जीने वाले ( Centenarian recovers from coronavirus ) बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस बीमारी को अपने हौसले से मात दी। इनमें सबसे पहले नाम आता है 106 वर्षीय दिल्ली के मुख्तार अहमद का और फिर दूसरे पर 100 वर्षीय हल्लम्मा और तीसरे पर 101 साल की मनगम्मा का।

कोरोना से जंग जीतकर वापस लौटे दिल्ली के 106 साल के बुजुर्ग ने इलाज को लेकर कही बड़ी बात

यों तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में 10 वर्ष से नीचे और 60 वर्ष से ज्यादा आयुवर्ग के लोगों को बताया गया है। लेकिन 60 वर्ष से बहुत ज्यादा यानी 100 वर्ष से ऊपर के तीन ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके कोरोना से जीतने ( coronavirus survivors ) के मामले मीडिया के सामने आ चुके हैं, जबकि तमाम ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तक सामने ना आए हों।

100 वर्ष से ज्यादा उम्र में कोरोना से मात देने का ताजा मामला आंध्र प्रदेश के तिरुपति से सामने आया है। यहां की 101 वर्षीय मनगम्मा पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गईं, जिसके बाद उनका इलाज किया गया और अब वह राज्य के श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के COVID-19 अस्पताल श्री पद्मावती महिला अस्पताल से डिस्चार्ज ( hospital discharge patient ) होकर बाहर आ गई हैं।

इस संबंध में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राम ने बताया कि शनिवार 25 जुलाई को मनगम्मा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था और फिर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। अस्पताल के चिकित्सकों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों ने उन्हें सबसे बेहतर इलाज ( Coronavirus treatment ) और सेवाएं दी, जिसके बाद वह स्वस्थ हो गई हैं।

Karnataka: Hallamma, a 100-year-old woman from Huvina Hadagali town of Bellary district who had tested positive for #COVID19, claims that she has now recovered from the disease. She says, "Doctors treated me well. I am healthy now." Her son had also tested positive for COVID. pic.twitter.com/3RxJbaPkGQ