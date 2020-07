Coronavirus से जंग जीतने वाले देश के सबसे उम्रदराज बुजुर्ग का बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। हर आयुवर्ग के व्यक्ति को अपना शिकार बनाने वाले कोरोना वायरस ( coronavirus Pandemic ) से दुनिया के कई बुजुर्ग उबर भी रहे हैं। इनमें कोरोना से जंग जीतने ( Centenarian recovers from coronavirus ) वाले दिल्ली के नवाबगंज निवासी 106 वर्षीय मुख्तार अहमद भी एक हैं। मुख्तार अहमद कोरोना ( coronavirus ) से जंग जीतने वाले देश के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन चुके हैं। महज चार वर्ष की उम्र में 1918 में स्पेनिश फ्लू ( Spanish Flu Pandemic ) का सामना कर चुके मुख्तार अहमद ने बुधवार को एक बड़ा खुलासा किया है।

परिवार द्वारा किए गए दावे के मुताबिक मुख्तार अहमद की उम्र 106 वर्ष है। इन्हें बीते 14 अप्रैल को दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्तार में कोरोना वायरस संक्रमण ( coronavirus infected ) उनके बेटे के जरिये पहुंचने की बात कही गई थी।

दुनियाभर को अपना शिकार बनाने वाले कोरोना वायरस से सफलतापूर्वक जूझने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और बीते 1 मई को वह वापस घर लौट आए। जिस वक्त उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, उनके बेटे का इलाज चल रहा था। बुजुर्ग को सलाह दी गई थी कि वह अपने परिवार से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।

Delhi: Mukhtar Ahmed, a 106-year-old (as claimed by family), who was 4 years old during the Spanish flu in 1918, recovered from #COVID19. He says, "I didn't expect to survive but after getting proper treatment I recovered. I have never seen such a pandemic in my life." pic.twitter.com/6kpAGDGwhQ