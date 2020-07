Covaxin: स्वदेशी COVID-19 Vaccine के पहले Human Trial से जगी उम्मीदें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश की संस्थाएं तेजी से लगी हुई हैं। इस कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( aiims delhi ) ने शुक्रवार को देश की पहली स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन ( corona vaccine Covaxin ) की पहली खुराक दिल्ली के रहने वाले एक 30 वर्षीय युवक को दी। एम्स की एथिक्स कमेटी द्वारा स्वदेश में विकसित की गई COVAXIN के पहले चरण के ह्युमन ट्रायल की अनुमति दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। इस ट्रायल के शुरुआती नतीजे पॉजिटिव नजर आए हैं क्योंकि वैक्सीन लगाने के दो घंटे बाद तक युवक में कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया और एक सप्ताह तक उस पर निगरानी रखी जाएगी।

30 करोड़ डॉलर लगाने के बाद कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर बिग गेट्स का बड़ा खुलासा

एम्स में कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग के सदस्य और इस शोध के प्रमुख जांचकर्ता प्रो. (डॉ) संजय राय ने बताया कि इस वैक्सीन का सबसे पहला डोज दिल्ली के एक युवक को दिया गया। उन्होंने कहा, "आज हमने Covaxin ( Covaxin Launch 15 August ) की पहली खुराक पहले वॉलेंटियर दिल्ली निवासी 30 वर्षीय व्यक्ति को दी। युवक की दो दिन पहले स्क्रीनिंग की गई थी और उसके शरीर के सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पैरामीटर सामान्य थे। युवक बिल्कुल स्वस्थ्य है और ना ही उसे कोई मौजूदा बीमारी है और ना ही कोई बीमारी पहले से।"

उन्होंने आगे कहा, "वैक्सीनेशन यानी टीका लगाने के बाद युवक की दो घंटे तक कड़ी निगरानी की गई। इस दौरान कोई भी त्वरित दुष्प्रभाव ( side effects ) नहीं देखा गया था। अब युवक पर एक सप्ताह तक नजर रखी जाएगी।"

AIIMS Delhi has administered the first dose of Bharat Biotech's #COVAXIN to a 30-year-old male today. He will be given the second dose after two weeks.#COVAXINVaccine #IndiaFightsCOVID19 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/NSdFPw4PAi