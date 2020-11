कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर, रिकवरी रेट 93 फीसदी के करीब

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन में सड़कों पर उमड़ी भीड़ और वायु प्रदूषण के चलते भारत में कई जगह कोरोना वायरस ( Coronavirus Updates ) के रोजाना सामने आने वाले मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच खुशखबरी यह है कि देश में इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और रिकवरी रेट फिलहाल 93 फीसदी के नजदीक पहुंच गया है। आइए जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े 10 ताजा अपडेटः

WHO ने दी दुनिया को चेतावनी, अगली महामारी के लिए हो जाएं तैयार

1. भारत ने छह दिनों के बाद बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 40,000 से कम दैनिक नए मामले दर्ज किए हैं।

2. पिछले 24 घंटों में दैनिक नए मामलों की संख्या 38,073 है। लगातार तीसरे दिन दैनिक नए मामले 50,000 से नीचे बने हुए हैं।

3. यह आंकड़े कुछ देशों के संदर्भ में काफी महत्त्व रखते हैं, जहां पिछले 3-4 दिनों से प्रतिदिन एक लाख के करीब मामलों की संख्या आ रही है।

