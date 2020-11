WHO ने दी दुनिया को चेतावनी, अगली महामारी के लिए इस तरह तैयारी जरूरी

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऑनलाइन आयोजित अपनी 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के दौरान विश्व के नेताओं से अगली महामारी ( next pandemic ) की तैयारी करने के लिए कहा है। इस संबंध में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में WHO ने कहा, "हमें अब अगली महामारी की तैयारी करनी चाहिए। हमने पिछले वर्ष देखा है कि मजबूत स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारियों की बुनियादी ढांचे वाले देश SARS-CoV-2 वायरस के प्रसार को सीमित करने और नियंत्रित करने के लिए तेज़ी से कार्य करने में सक्षम हैं।"

कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर बड़ी चेतावनी, अभी से जरूरी है तैयारी क्योंकि सामने आई जानकारी

डब्ल्यूएचओ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे एक स्थिर दुनिया की नींव तभी संभव है जब हर राष्ट्र अपनी स्वास्थ्य सेवा को विकसित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दे। डब्ल्यूएचओ ने कहा, "COVID-19 महामारी एक इस बात की याद दिलाने वाला एक बड़ा उदाहरण है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की नींव स्वास्थ्य है।"

कोरोना वायरस के फैलने पर अंकुश लगाने वाले देशों की तारीफ करते हुए WHO ने कहा, "हालांकि यह एक वैश्विक संकट है, कई देशों और शहरों ने व्यापक, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण के साथ सफलतापूर्वक इसके प्रसारण को रोका या नियंत्रित किया है।"

डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि कोविड-19 से 'विज्ञान, समाधान और एकजुटता' के संयोजन से निपटा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रों ने कैसे योगदान दिया है, इस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक अभूतपूर्व घटना थी जहां पूरी दुनिया ने टीकों के लिए खरीद रणनीतियों को विकसित करने और स्वास्थ्य सेवा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एकजुटता दिखाई।

इसमें कहा गया, "दुनिया ने हमारे लिए जरूरी वैक्सीन, डायग्नॉस्टिक्स और चिकित्सीय विज्ञान के विकास में तेजी लाने की योजना के पीछे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे इक्विटी के आधार पर सभी देशों के लिए उपलब्ध हों, एकजुटता दिखाई है।"

WHO ने आने वाले दशक में वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए अपने फैसलों की रूपरेखा तैयार की और सर्वाइकल कैंसर, तपेदिक, आंखों की देखभाल, खाद्य सुरक्षा और इन्फ्लूएंजा के खिलाफ तैयारियों पर ध्यान देने के लिए की गई पहल के साथ इसके टीकाकरण एजेंडा 2030, हेल्दी एजिंग के दशक 2020-2030 पर भी चर्चा की।