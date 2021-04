Corona Vaccine: ओडिशा के 700 सेंटर समेत देश के कई इलाकों में नहीं बचा स्टॉक, इतने दिन ही लग पाएंगे टीके

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कड़े कदम उठा रहे हैं। धारा 144 से लेकर नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर ने सबकी चिंता बढ़ा दी है।

दरअसल देश के कई इलाकों में कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) का स्टॉक या तो खत्म हो गया है या फिर खत्म होने की कगार पर है। ओडिशा के 700 सेंटरों पर वैक्सीन ना होने की वजह से वैक्सीनेशन अभियान रोक दिया गया है। वहीं दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और गाजियाबाद तक भी कई सेंटरों पर वैक्सीन नहीं बची है।

700 vaccination centres could not work for two days due to vaccine shortage. With the stock we've, we can continue vaccination for two days (till April 9) & we expect to get vaccines within two days: Bijay Panigrahi, COVID-19 Vaccination In-Charge in Odisha (08.04) pic.twitter.com/97j8lkclEu