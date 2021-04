पीएम मोदी संग चर्चा के बाद कई राज्यों ने जारी किए Curfew-NoEntry-Quarantine जैसे कई सख्त आदेश

नई दिल्ली। देश में कोरोना की नई लहर से बिगड़ते हालात पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। कहीं पर सार्वजनिक परिवहन को बंद कर दिया गया है, तो कहीं अस्पतालों को आईसीयू बेड रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। कहीं नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है तो कहीं दवाओं के दोगुने उत्पादन के निर्देश जारी किए गए हैं।

बड़ी खबर: मुख्यमंत्रियों संग वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात

हरियाणा

हरियाणा में गुरुग्राम के उपायुक्त ने कहा, "हमने 48 घंटों के भीतर COVID-19 मरीजो के प्राथमिक संपर्कों का पता लगाने और आइसोलेट करने के लिए विशेष सेल का गठन किया है। हमने आरडब्ल्यूए से कहा है कि वे सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई करें, निवासियों को सलाह दें कि वे यात्रा करने के बाद खुद का परीक्षण करें और किसी में लक्षण नजर आने पर मामले के बारे में अधिकारियों को सूचित करें।"

जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल कार्यालय के मुताबिक, "जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा जिलों के शहरी क्षेत्रों में 9 अप्रैल को रात 10-6 बजे के बीच 'कोरोना कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) लगाया जाएगा।"

'Corona curfew' (night curfew) to be imposed in urban areas of Jammu, Udhampur, Kathua, Srinagar, Baramulla, Budgam, Anantnag and Kupwara districts between 10pm-6am from 9th April: Office of LG, Jammu and Kashmir

दिल्ली

दिल्ली सरकार ने 115 निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे COVID-19 मरीजों के लिए अपने कुल आईसीयू और वार्ड बेड क्षमता का 50 फीसदी आरक्षित करें।

बड़ी खबरः दो टीके लगवाने के बाद भी लोगों को हो रहा है कोरोना, डॉक्टर भी नहीं रहे सुरक्षित

तेलंगाना

तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, "तेलंगाना में अप्रैल से शुरू होकर जब तक शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोला नहीं जाता, तब तक हर महीने मान्यताप्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों को 2,000 रुपये वित्तीय सहायता और 25 किलो चावल दिए जाएंगे।"

ओडिशा

ओडिशा सरकार ने काफी सख्त नियम लागू किए हैं। ओडिशा सरकार के मुताबिक, "ओडिशा से छत्तीसगढ़ आने-जाने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन 10 से 30 अप्रैल तक निलंबित कर दिए गए हैं। आने वाले व्यक्तियों/वाहनों के प्रवेश का प्रबंधन करने के लिए रणनीतिक स्थानों/बॉर्डर पर राज्य पुलिस और जिला कलेक्टरों के साथ परिवहन विभाग बॉर्डर चेक पॉइंट्स स्थापित करेंगे।"

All public transport coming from Odisha to Chhattisgarh & vice versa suspended from 10th to 30th April. Transport dept with State Police & Dist Collectors to set up Border Check Points at strategic locations/ border to manage entry of incoming persons/ vehicles: Odisha Govt