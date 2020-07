Corona Case में उछाल के बीच अच्छी खबर, देश में मृत्यु दर अब केवल 2.23 प्रतिशत

नई दिल्ली। भारत में कोरोना ( coronavirus Case in India ) संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है देश में कोरोना संक्रमण ( Coronavirus in india )के साथ ही रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) में भी इजाफा देखने को मिला है। इसी का नतीजा है कि कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। यह केंद्र व राज्यों सरकारों की ओर से उठाए गए कदमों का परिणाम है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में मृत्यु दर में लगातार कमी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के आंकड़ों की मानें तो भारत में कोरोना मृत्यु दर ( Corona Mortality ) वैश्विक सीएफआर (CFR) की अपेक्षा काफी कम है। 19 जून को दर्ज 3.3 प्रतिशत सीएफआर के मुकाबले बुधवार को यह केवल 2.23 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। सीएफआर का यह आंकड़ा एक अप्रैल के बाद से सबसे कम बताया जा रहा है।

Rafale के पहले कमांडिंग ऑफिसर होंगे Group Captain Harkirat Singh , इसलिए शौर्य चक्र से किए गए थे सम्मानित

आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदेशों की समन्वित जांच, मॉनिटिरिंग, इलाज की समन्वित नीति आदि बड़े कदम उठाए गए हैं, यही वजह है कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में काफी गिरावट देखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,286 मरीजों को हॉस्पिटलों से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके साथ ही इस प्राण घातक बीमारी से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 9,88,029 हो गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस से ठीक होने वाले संक्रमितों की दर 64.51 प्रतिशत हो गई है।

IIT Bombay को SC की फटकार- दिल्ली में Smog Tower Project से हाथ खींचना Contempt of Court

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या में तेजी वृद्धि देखने को मिली है। इसी का परिणाम है कि देश में कोरोना से ठीक हो चुकी और इलाज कर रहा मरीजों की संख्या में फर्क केवल 4,78,582 का रह गया है। आपको बता दें कि देश के अस्पतालों में इलाज का रहे मरीजों की कुल संख्या फिलहाल 5,09,447 है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना टेस्टिंग पर भी खास जोर दिया है। मंगलवार को कुल 4,08,855 सैंपल की जांच हुुई। वहीं, देश में रोजाना प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 12,858 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना टेस्टिंग में आई तेजी की वजह से ही भारत में अब तक कुल 1.77 नमूनों की जांच हो चुकी है।