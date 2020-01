कोरोना वायरसः बिहार के छपरा में सामने आया पहला मामला, ICU में भर्ती छात्रा

नई दिल्ली। चीन से निकला जानलेवा कोरोना वायरस ( Corona virus ) इन दिनों पूरी दुनिया को दहशत में डाले हुए है। भारत में इस वायरस ने लोगों को सकते में डाल दिया है। महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद अब बिहार में भी इस वायरस से प्रभावित केस सामने आया है। कोरोना वायरस के लक्षण ( symptoms of corona virus ) मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल खतरा नहीं है।

दरअसल चीन के तेनजिंग प्रांत ( Tenzing Province of China ) से शिक्षा ग्रहण कर वापस लौटी एक छात्रा में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के लक्षण मिलने से सनसनी फैल गई है। छात्रा को एहतियातन देखरेख में रखा गया है।

निर्भया केस में ब्रिटिश महिला का बड़ा बयान, मां को लेकर खोला बहुत बड़ा राज

Ekta Kumari brought to Patna Medical College&Hospital after she showed symptoms similar to #Coronavirus. She says, "Nothing has happened to me, I was released by the airport authorities. My body temperature is around 98 F, I don't have cough. Is this the arrangement in #Bihar?". pic.twitter.com/jREQa0YrM7