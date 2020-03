कोरोना वायरस से निपटने के लिए मोदी सरकार गंभीर, उठाए ये पांच बड़े कदम

नई दिल्ली। चीन समेत कई देशों के लिए घातक बन चुके कोराना वायरस ( Coronavirus ) ने अब दिल्ली व उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दस्तक दे दी है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में कोराना वायरस ( Coronavirus in india ) के छह संदिग्ध मामले मिले हैं। इन लोगों के जांच के नमूने अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ( National Institute of Virology ), पुणे भेजे गए हैं। अब तक भारत में कुल 28 कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delhi ) के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।

वहीं, देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in Agra ) के बढ़ते केसों ने भारत सरकार को चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि सरकार ने इस जानलेवा वायरस की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं।

बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ( Health Minister Dr. Harsh Vardhan ) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के इससे जुड़ी अहम बातें बताई हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से कोरोना से निपटने के लिए 8 अहम कदम उठाए गए हैं।

सावधान: कोरोना वायरस से घबराकर कभी ना करें ये पांच काम, पड़ सकते हैं लेने के देने

Union Health Minister Harsh Vardhan: We had screened about 5,89,000 at our airports, over 15,000 at minor and major seaports and over 10 lakhs at the border of Nepal, till yesterday. #Coronavirus https://t.co/0tK8Vm7rfl