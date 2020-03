Coronavirus: भारत ने रद्द किया ईरानी नागरिकों को जारी वीजा, भारतीयों को निकालने की कवायद जारी

नई दिल्ली। चीन ( China ) सहित दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का कहर जारी है। यही वजह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकारें अपने-अपने स्तर पर काम कर रहीं हैं।

इसी के चलते भारत ने ईरानी नागरिकों ( Iranian citizens ) को जारी किए गए वीजा ( Visa ) या ई-वीजा ( E- Visa ) को रद्द कर दिया है। भारत ने यह कदम ऐसे समय उठाया, जब कोराना वायरस की वजह से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोला अली खामेनेई ( Ayatollah Ali Khamenei ) के सलाहकार मोहम्मद मीरमोहम्मदी ( Mohammad Mirmohammadi ) की मौत हो गई।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने चीन के बाद सबसे ज्यादा कहर ईरान में ढ़ाया है। कोरोना से यहां अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी हैं। जबकि 1,501 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं।

#Embassy has been pro-actively responding to emails and calls on our helplines: details available in the #advisory 👇 @MEAIndia @DrSJaishankar @harshvshringla @MoHFW_INDIA @drharshvardhan pic.twitter.com/uuoiz2A0ww

ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया कि ' एक फरवरी के बाद ईरानी नागरिकों और ईरान की यात्रा पर जाने वाले विदेशी नागरिकों को जारी वीजा/ई-वीजा रद्द कर दिया है।

बयान में इस बात का भी जिक्र किया गया कि यह उनके लिए है, जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है। आपको बता दें कि ये विदेशी नागरिक अब हवाई, थल या समुद्री मार्ग से भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे।

As of now, there are no cases of Indians in #Iran afflicted with #COVID-19 . Apart from following health protocols, they have been advised to remain calm, maintain caution and not fall prey to rumors.