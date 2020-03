कोलकाता में NSG परिसर का उद्घाटन करने पहुंचे अमित शाह को दिखाए गए काले झंडे

नई दिल्ली। वाम दलों और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और काले झंडे दिखाए जाने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union Home Minister Amit Shah ) रविवार को एक दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे।

उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ( NSG ) के विशेष परिसर का भी उद्घाटन किया और वह शहीद मीनार मैदान में भाजपा की एक रैली ( BJP Rally ) को संबोधित करेंगे।

Union Home Minister Amit Shah addressing National Security Guards (NSG) in Rajarhat: It is the work of NSG to develop fear in people who think&work towards dividing&disrupting peace in our country. And if these people still don't stop, then NSG should retaliate. #WestBengal pic.twitter.com/lG2JrTx00T