उत्तराखंड: गंगा में गिरने से बाल-बाल बचे रमेश रंगनाथन उत्तराखंड के चीफ जस्टिस, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। उत्तराखंड के देवप्रयाग ( Devprayag ) से बड़ा मामले सामने आया है। यहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ( Uttarakhand High Court ) के चीफ जस्टिस ( Chief Justice of Uttarakhand ) रमेश रंगनाथन ( Ramesh Ranganathan ) शनिवार को गंगा नदी ( River Ganga ) में गिरते-गिरते बच ( narrow escape ) गए।

यह घटना उस समय की गई है जब चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन देवप्रयाग में गंगा के किनारे पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह किनारे से गंगा नदी की ओर जाने लगे।

गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उनको संभाल लिया और वह गंगा में गिरने से बच गए। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर इस घटना का वीडियो वायरल ( Video Viral ) हो रहा है।

#WATCH Uttarakhand: Ramesh Ranganathan, Chief Justice of Uttarakhand High Court had a narrow escape after he slipped while offering prayers at Sangam in Devprayag, earlier today. pic.twitter.com/lzRh5dH8aD