तेजी से बढ़ रहे Coronavirus cases in India, दो दिन में पीछे छूट सकता है Italy

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Cases in India ) मामलों की संख्या में रोजाना तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में जब से सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन ( COVID-19 Lockdown in India ) में छूट की घोषणा की है, मामलों की संख्या रिकॉर्ड तेजी से बढ़ती जा रही है। इस रफ्तार से बढ़ते मामले आने वाले दो दिनों में ही इटली ( Italy ) को ही कुल केस ( coronavirus s ) में पीछे छोड़ देंगे।

Unlock 1.0 में मंदिर-मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों को खोलने पर गृह मंत्रालय सख्त, जारी की कड़ी गाइडलाइंस

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( MoHFW ) के मुताबिक गुरुवार को भारत में COVID-19 के 9,304 नए मामले सामने आए। यह अब तक एक दिन में सबसे तेजी से बढ़े मामले हैं। इसके साथ ही देश में कुल मामलों की संख्या अब 2 लाख 16 हजार 919 पहुंच चुकी है।

यह दर जारी रहने पर कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देश इटली के आंकड़ों को पार करने में भारत ( India ) को दो दिन ही लगेंगे। इटली में वर्तमान में कोरोना वायरस के 2 लाख 33 हजार 836 मामले हैं। यदि भारत में इसी दर से मामले बढ़ते रहे, तो वह इस संख्या में 18,000 अन्य नए मामले जोड़ देगा और इनकी कुल संख्या 2,34,919 हो जाएगी।

Tamil Nadu reported 1,373 #COVIDー19 cases & 12 deaths today, taking total number of cases to 27,256 & death toll to 220. Number of active cases stands at 12,132: State Health Department pic.twitter.com/4NFZXDjgZk