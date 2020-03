लॉक डाउन के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की भीड़, जाम जैसी स्थिति उत्पन्न

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus) को लेकर हरियाणा के सात जिलों को लॉक डाउन ( lockdown ) किया गया है। इसमें गुरुग्राम भी शामिल है लेकिन यहां पर सोमवार सुबह क से भारी संख्या में वाहनों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। हालात कुछ ऐसे बने कि दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर वाहनों की भारी भीड़ के चलते जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई।

उत्तर प्रदेश से लगने वाले दिल्ली के दिल्ली-नोएडा बॉर्डर और हरियाणा से लगने वाले दिल्ली के गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम की स्थिति काफी देर तक बनी रही। यह हालात तब थे जब दिल्लीए हरियाणा और उत्तरप्रदेश तीनों ही राज्यों ने दिल्ली और इससे सटे इन इलाकों में लॉक डाउन घोषित किया है। तीनों राज्य सरकारों ने यहां सभी को घरों में रहने की हिदायत दी है।

इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को दिल्ली में आने-जाने की इजाजत दी है। इनमें डॉक्टर, अस्पताल से जुड़ा स्टाफ पुलिसकर्मी स्टाफ आदि शामिल है। गुरुग्राम से दिल्ली के करोल जा रहे एक डॉक्टर मुताबिक गुरुग्राम की ओर से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है।

Police at Delhi-Gautam Budh Nagar border stop vehicles from Delhi entering into Uttar Pradesh's Gautam Budh Nagar, amid lockdowns. pic.twitter.com/rOEetDoXrl