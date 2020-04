Lockdown: कोरोना पर काबू पाने से पहले शुरू नहीं होगी यात्री उड़ानें: हरदीप सिंह पुरी

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन ( lockdown ) किया हुआ है। लॉकडाउन ( COVID-19 lockdown ) के चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। रेलवे ( Railway ) और विमान ( flights ) सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है। अब 14 अप्रैल के बाद यात्री उड़ानें शुरू होगी या नहीं इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ( Civil Aviation Minister Hardeep Singh) ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के बाद ही विमान सेवा करना संभव होगा।

बता दें कि कोरोना ( Coronavirus in india ) के चलते एयर इंडिया ( Air India ) ने पहले ही 30 अप्रैल तक बुकिंग बंद कर दी थी। इसके अलावा हीं इंडिगो ने भी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी थी। अब यात्री उड़ानों को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ-साफ कहा है कि जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता, तब तक विमान सेवा शुरू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीटर के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा, हमें एक बार यह भरोसा हो जाए कि कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण में आ गया है, तभी भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर से प्रतिबंध हटेगा।

My heart goes out to people who are facing problems due to restrictions put in place on domestic & international flights, pursuant to the situation arising out of the timely announcement of a nationwide Lockdown.#IndiaFightsCOVID19