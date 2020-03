Coronavirus: इस्तेमाल करने के बाद कैसे उतारें और नष्ट करें मास्क

नई दिल्ली। जाहिर सी बात है कि जब तक कोरोना वायरस का खौफ मंडरा रहा है, लोग फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसे नष्ट करेंगे। हालांकि फेस मास्क का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों को इसे इस्तेमाल करने और नष्ट करने का सही तरीका नहीं पता है। चिकित्सा विशेषज्ञों की मानें तो फेस मास्क का उचित ढंग से इस्तेमाल ना करना या इसे सही ढंग से नष्ट नहीं करना बहुत खतरनाक है।

सबसे पहले मास्क को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानना जरूरी है। नोवल कोरोना वारयस को लेकर जारी किए गए इन निर्देशों के मुताबिक 'हर किसी को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है।'

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मास्क केवल तभी पहनें जब,

1. "आपमें COVID-19 के लक्षण यानी खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हों।"

2. "आप COVID-19 से प्रभावित व्यक्ति/मरीज की देखभाल कर रहे हों।"

3. "आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और आप इन लक्षणों से प्रभावित मरीज की देखभाल कर रहे हों।"

