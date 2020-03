Coronavirus: अमरीकी एक्सपर्ट ने दूर किए 10 मिथक, शशि थरूर ने कहा हर शख्स के लिए जरूरी

नई दिल्ली। जिस तरह देश और दुनिया में कोरोना वायरस पैर पसार रहा है, इससे जुड़े तमाम भ्रम-अफवाहें-मिथक भी सामने आने लगे हैं। भले ही कोरोना वायरस का संक्रमण उतनी तेजी से ना फैले, लेकिन यह अफवाहें-मिथक बहुत तेजी से फैलते हैं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को एक ट्वीट को शेयर किया और कहा कि इसे हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यह ट्वीट है अमरीकी एक्सपर्ट डॉ. फहीम युनूस का, जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर फैले 10 महत्वपूर्ण मिथकों को तोड़ा है।

सबसे पहले तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के अपडेट के बारे में बता दें, जिन्होंने बुधवार दोपहर एक ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, "यह एक बेहद महत्वपूर्ण थ्रेड (कई ट्वीट्स की चेन) है- यहां तक कि #COVID19 की जानकारी के साथ इसे पढ़ने के लिए और ज्ञानवर्धन करने के लिए निवेदन करने वाले लोगों से आग्रह भी किया जाता है।"

थरूर ने डॉ. फहीम युनूस के ट्वीट को शेयर किया है। फहीम अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में चीफ क्वॉलिटी ऑफिसर और संक्रामक रोगों के प्रमुख हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां ट्वीट करते हैं। फहीम ने अपने ट्वीट में लिखा, "मैं #COVID19 के बारे में कई मिथक सुन रहा हूं और जल्दी से इन बातों को साफ करना चाहूंगा। गर्मी के महीनों मे कोरोना वायरस स चले जाएंगे। गलत। पिछली महामारियां मौसम के मिजाज के अनुरूप नहीं चलीं, और साथ ही जैसे कि जब हम गर्मियों में प्रवेश करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो जाएगी। वायरस वैश्विक है।"

This is a hugely important thread — urging even those feeing inundated with a surfeit of #COVID19 information to please read this and be enlightened. https://t.co/FbjWuEmPsr