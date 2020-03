करेंसी नोटों से भी Coronavirus फैलने का खतरा, रिजर्व बैंक ने बताया बचने का तरीका

नई दिल्ली। भले ही आप साबुन-सैनेटाइजर से हाथ धोकर, मुंह पर मास्क लगाकर खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने की पूरी कोशिश में लगे होंगे, लेकिन देशभर में रोजाना इसके नए मामले सामने आते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बताए जा रहे तमाम उपायों के बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा खुलासा किया है। rbi के मुताबिक करेंसी नोटों के जरिये भी कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, इसलिए देशवासी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें।

शायद यह जानकारी सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही है। रोजाना आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं, पर तमाम जरूरी सामान खरीदते और लेन-देन करते वक्त आप यह भूल जाते होंगे कि जो करेंसी नोट आप ले-दे रहे हैं, उनसे भी यह वायरस फैल सकता है। इसलिए नागरिकों को आरबीआई ने कम से कम नगदी के इस्तेमाल की सलाह दी है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। RBI की वेबसाइट पर चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल द्वारा जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, लोगों को सामाजिक संपर्क कम से कम करने चाहिए।

इसके बाद रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस से बचने की सलाह देते हुए कहा है कि लोग ऐसे नाजुक वक्त में नगदी की जगह डिजिटल-ऑनलाइन पेमेंट करें। डिजिटल भुगतान के विकल्प की उपलब्धता नामक इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, "डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अपनी दृष्टि के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का प्रयास है कि अत्याधुनिक भुगतान प्रणाली की स्थापना की जाए जो कुशल, सुविधाजनक, सुरक्षित, सुदृढ़ और सस्ती हो।"

इसमें डिजिटल भुगतान के बारे में आगे लिखा गया, "RBI आम जनता को ध्यान दिलाना चाहता है कि फंड ट्रांसफर, सामानों/सेवाओं की खरीद, बिलों के भुगतान आदि के लिए चौबीसों घंटे NEFT, IMPS, UPI और BBPS जैसे गैर-नगद डिजिटल भुगतान विकल्प मौजूद हैं।"

