Corona Update: देशभर में 66 लाख के पार पहुंची कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या, पांच राज्यों में ज्यादा असर

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india )का असर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 66 लाख पार पहुंच चुकी है। जबकि अब तक इस घातक महामारी के चलते 1 लाख 3 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसार रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के कुछ इलाकों में कोरोना पर नियंत्रण होने लगा है, लेकिन पांच राज्य अब भी ऐसे हैं जहां कोरोना का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है।

