Earthquake: लेह-लद्दाख में भूकंप के झटकों से थर्राई धरती, 5.1 मापी गई तीव्रता

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच धरती का कांपना लगातार जारी है। एक बार फिर भूंकप ( Earthquake ) के झटकों से देश का एक हिस्सा थर्राया है। मंगलवार की सुबह लेह-लद्दाख ( Leh Ladakh )में भूकंप के झटकों ने लोगों को नींद उड़ा दी। मंगलवार तड़के 5 बजकर 13 मिनट पर 5.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। नैशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलजी की ओर से इस बात की जानकारी दी गई।

अल सुबह आए भूकंप के झटकों ने स्थानीय लोग में दहशत का माहौल है। धरती के कांपते ही हर कोई अपने-अपने घरों से बाहर निकल आया है। दरअसल एक महीने के अंदर ये तीसरा भूकंप का झटका है। भूकंप से फिलहाल किसी भी तरह जान-माल की जानकारी नहीं मिली है।

An earthquake of magnitude 5.1 hit 174km east of Leh, Ladakh at 5:13 am today: National Center for Seismology