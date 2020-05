Coronavirus: फिर बढ़ा लॉकडाउन, मुंबई-पुणे समेत इन शहरों में 31 मई तक सबकुछ बंद

-Coronavirus: कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने मुंबई समेत कई शहरों में लॉकडाउन ( Lockdown Extended in Maharashtra till 31 May ) को 31 मई तक बढ़ा दिया है।

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है।

-बता दें कि 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी रहेगा। इसके बाद 18 मई से लॉकडाउन 4 ( Lockdown 4.0 ) लागू होगा।