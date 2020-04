कोरोना का खौफ! मुंबई के इस मशहूर स्टेडियम को ही बना दिया क्वारनटीन सेंटर

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) दिन प्रतिदिन अपना पैर पसारता जा रहा है। महाराष्ट्र में गुरुवार को संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर कुल 1297 हो गई है।

वहीं, केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ( Government of Maharashtra) भी कोरोना ( Coronavirus in India ) को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

इस बीच हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने वर्ली के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ( NSCI ) डोम को एक बड़े क्वारंटीन सेंटर ( Quarantine Center ) में तब्दील कर दिया है।

इस NSCI स्टेडियम में करीब हजारों बेड की व्यवस्था की गई है।

Maharashtra: Mumbai Civic Administration has converted National Sports Club of India (NSCI) in Worli into a quarantine facility. #COVID19 pic.twitter.com/xVlDuvDE4O