COVID-19: मोहाली की 81 साल की महिला ने कोरोना को हराया, घर पहुंच कर साझा किया अनुभव

नई दिल्ली। पंजाब में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) को हराने वाली 81 वर्षीय महिला ने गुरुवार को लोगों से खुद को संक्रमण से बचाने के लिए घर में रहने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ( Punjab CM Amarinder Singh ) द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो के अनुसार, मधुमेह और उच्च रक्तचाप की रोगी मोहाली की कुलवंत निर्मल को कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट ( Coronavirus test report ) में पॉजिटिव पाया गया था।

